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"هيئة البث الإسرائيلية": طائرة للموساد تحط في الرياض تمهيدا لزيارة بايدن

أخبار العالم العربي

Globallookpress
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن طائرة تابعة للموساد الإسرائيلي، حطت اليوم الاثنين في مطار العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال معلق الشؤون السياسية في "مكان"، شمعون أران، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "طائرة إسرائيلية خاصة كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض في المملكة العربية السعودية كما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة".

يذكر أنه من المقرر أن يصل بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء 13 يوليو الحالي، على أن يغادر يوم الجمعة إلى السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي + 3 يوم السبت في جدة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: RT

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