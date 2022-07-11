سلطنة عمان: اعتقال 3 آسيويين تسلقوا سارية العلم في قلعة نزوى (فيديو)
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اعتقلت شرطة عمان السلطانية 3 آسيويين بعد تسلقهم سارية العلم الوطني بقلعة نزوى.
وأفادت الشرطة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، بأن "قيادة شرطة محافظة الداخلية استوقفت 3 آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكل يعرض حياتهم للخطر".
وأضاف البيان المقتضب: "وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.
قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكلٍ يعرض حياتهم للخطر، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية#شرطة_عمان_السلطانيةpic.twitter.com/Tker4aECUm— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 11, 2022
المصدر: RT