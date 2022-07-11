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سلطنة عمان: اعتقال 3 آسيويين تسلقوا سارية العلم في قلعة نزوى (فيديو)

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سلطنة عمان: اعتقال 3 آسيويين تسلقوا سارية العلم في قلعة نزوى (فيديو)
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اعتقلت شرطة عمان السلطانية 3 آسيويين بعد تسلقهم سارية العلم الوطني بقلعة نزوى.

وأفادت الشرطة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، بأن "قيادة شرطة محافظة الداخلية استوقفت 3 آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكل يعرض حياتهم للخطر".

وأضاف البيان المقتضب: "وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.

المصدر: RT

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