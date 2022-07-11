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الخصاونة: ارتفاع عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن

أخبار العالم العربي

الخصاونة: ارتفاع عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن
Globallookpress
بشر الخصاونة
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أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، على وجود ارتفاع مضطرد وكبير في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى المملكة الأردنية.

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‏رئيس الوزراء الأردني في مقابلة مع
‏رئيس الوزراء الأردني في مقابلة مع "بي بي سي": منفتحون على علاقات صحية مع إيران

ووصف الخصاونة هذه العمليات بالمنظمة من قِبل شبكات تمتد إقليميا على مساحة أكثر من دولة. وأضاف في حديث لتلفزيون "بي بي سي"، أمس الأحد، أن هناك تنسيقا بين بلاده ودمشق في هذه القضية.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الأردني أن عمان منفتحة على علاقات صحية مع إيران، مشيرا إلى أن بلاده لم تتعامل يوما مع إيران على أنها مصدر تهديد لأمنها القومي.

وأضاف: "منفتحون على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "علاقة الأردن مع السعودية تاريخية وممتدة".

المصدر: "بي بي سي"

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