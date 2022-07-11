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أمواج البحر تسحب عائلة مكونة من 5 أشخاص في عمان (فيديو)

أخبار العالم العربي

أمواج البحر تسحب عائلة مكونة من 5 أشخاص في عمان (فيديو)
سلطنة عمان
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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوثق انجراف عدد من الأشخاص بفعل قوة الأمواج في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار بسلطنة عمان وسقوطهم في عرض البحر.

وقالت شرطة عمان السلطانية، في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، إن المنجرفين عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإن الحادث وقع بعد تخطي الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري.

المصدر: RT

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