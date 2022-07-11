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الرئيس الإيراني لأمير قطر: المشاورات واللقاءات المكثفة مؤثرة إيجابيا في تنفيذ الاتفاقات بين بلدينا

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الرئيس الإيراني لأمير قطر: المشاورات واللقاءات المكثفة مؤثرة إيجابيا في تنفيذ الاتفاقات بين بلدينا
Gettyimages.ru
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن المشاورات واللقاءات المكثفة بين مسؤولي البلدين مؤخرا لها تاثير إيجابي على وتيرة تنفيذ الاتفاقات.

وقدم رئيسي التهنئة إلى بن حمد آل ثاني وإلى حكومة قطر وشعبها، بمناسبة عيد الأضحى.

وأشار المشاورات واللقاءات الدبلوماسية الكثيرة والمكثفة بين مسؤولي البلدين خلال الأشهر الأخيرة، قائلا: "هذه اللقاءات والمشاورات لها تأثير إيجابي على وتيرة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين".

من جانبه ، قدم أمير قطر التهنئة بعيد الأضحى، معربا عن أمله بأن يعم الخير والنعمة على الشعبين القطري والإيراني والشعوب الإسلامية الأخرى ببركة هذا العيد.

كما عبر عن ارتياحه وسعادته لوتيرة العلاقات المتنامية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات الثنائية.

 

المصدر: "إرنا" 

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