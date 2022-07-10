ليبيا.. عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء

طلب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح من النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن عقيلة صالح "طالب بالتحقيق العاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطن".

وأضاف أن رئيس مجلس النواب يطالب الجهات المخاطبة بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى القضاء لمحاسبتهم، وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة: "أعتذر لليبيين بسبب مشكلة الكهرباء، وأتعهد ما دمت في مكاني بحل هذه المشكلة في أسرع وقت"، معتبرا أن جزءا مهما من الأزمة يرجع إلى عدم إجراء عمليات صيانة للشبكة والمحطات، قائلا إن الكهرباء استنفدت أموالا كثيرة خلال العشرين سنة الماضية دون أي اهتمام بالصيانة.

وأشار إلى سبب آخر يتمثل في عملات البيتكوين التي يجرى تعدينها في ليبيا والتي تؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية، متابعا: "قالوا لي مصنع العملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا هي رقم 2 على مستوى العالم لتعدين البيتكوين"، وذلك في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة.

وتشهد أنحاء ليبيا خلال الفترة الأخيرة تفاقما لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وهي الأزمة التي كانت أحد دوافع الحراك الاحتجاجي الذي اندلع مطلع الشهر الجاري، للاعتراض على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية