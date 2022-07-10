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الجيش الاسرائيلي يعتقل لبنانيا تسلل من الحدود عند مسكافعام ويطوق المنطقة

أخبار العالم العربي

الجيش الاسرائيلي يعتقل لبنانيا تسلل من الحدود عند مسكافعام ويطوق المنطقة
Gettyimages.ru
الجيش الإسرائيلي
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن اعتقال لبناني تسلل من الحدود في منطقة مسكافعام ويجري التحقيق معه.

وقال أدرعي في تغريدة عبر "تويتر" إن استطلاعات الجيش رصدت مشتبها فيه تسلل قبل قليل من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة مسكاف عام. 

وأضاف أن "القوات ألقت القبض على المشتبه فيه حيث اتضح من التحقيق الأولي معه أن الحديث عن مواطن لبناني غير مسلح وتم نقله للتحقيق".

وتابع أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لمنع أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الإسرائيلية".

وأفاد مراسل قناة "المنار" اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر" بأن "أكثر من 6 آليات إسرائيلية معادية تطوق منطقة دخول المواطن اللبناني إلى أطراف مستعمرة مسكاف عام عبر الجدار عند حدود بلدة العديسة وتقوم بالبحث عنه منذ نصف ساعة".

المصدر: RT

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