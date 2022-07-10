الإمارات تخصص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية

وجه الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني.

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وأوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "هذا الدعم يأتي ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها".

وبحسب "وام"، فإن مستشفى المقاصد، الذي تأسس عام 1968، يعد من أهم المستشفيات في القدس، ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرا، وهو متخصص لإجراء عمليات القلب والعظام والبحوث الطبية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.

المصدر: "وام"