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مصر..سقوط شاب من سطح مسجد أثناء رمي البلالين احتفالا بعيد الأضحى

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مصر..سقوط شاب من سطح مسجد أثناء رمي البلالين احتفالا بعيد الأضحى
RT
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تعرض شاب مصري بمحافظة سوهاج للسقوط من أعلى مسجد بمحافظة سوهاج، أثناء رمي البلالين خلال الساعات الأولى من احتفالات عيد الأضحى المبارك، أمس السبت.

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وفي التفاصيل، سقط الشاب بسام مدحت من أعلى المسجد، حيث انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور مجموعة من الشباب وهم يلقون البلالين على صفوف المصلين بساحة المسجد لنشر البهجة بينهم إلى أن فقد الشاب توازنه وسقط، ليتم نقله على الفور إلى مستشفى كلية طب سوهاج لإنقاذه والاطمئنان عليه، ما أثار حالة من القلق بين الجميع.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، كشفت شقيقة بسام عن حالته الصحية قائلة: "الدكاترة قالولنا إنه عنده كسر في الأنف وكمان فيه كدمات بسيطة في جسمه، وعنده شبورة في عينه مخلياه مش شايف كويس"، لافتة إلى أن "حالته الصحية تحسنت، وتم خروجه من المستشفى صباح اليوم، ولكن بالرغم من ذلك، تدهورت حالته الصحية مرة أخرى وتم نقله إلى المستشفى مجددا".

وأردفت: "الصبح طلع من المستشفى وبقى كويس، ولكن رجع تعب تاني عشان مش مستقبل الأكل، والدكاترة قاله أنه عنده ارتجاج بالمج"، متمنية أن يتم شفاؤه في أقرب وقت .

المصدر: "الوطن"

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