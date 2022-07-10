حادث سير مروع يودي بحياة رجل أعمال لبناني ونجله في شرم الشيخ بمصر

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بوفاة رجل الأعمال عزت الداعوق ونجله إثر حادث سير مروع تعرضا له في شرم الشيخ بمصر.

ونقلت "النهار" عن سفير لبنان في مصر علي الحلبي قوله إن "السفارة تبلغت خبر وفاة الداعوق وولده فور حصول الحادث في شرم الشيخ".

وأضاف: "من المرتقب وصول الجثمانين الأحد إلى لبنان".

وأشار إلى إصابة ابنة الداعوق جراء الحادث، موضحا أن "الأخيرة بحاجة لعملية جراحية والعائلة تفضل إجراءها في لبنان".

وأكد أن التحقيقات بالحادث مستمرة، لافتا إلى أن "المؤشرات تدل على أن الحادث قضاء وقدر".

المصدر: "النهار"