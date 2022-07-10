 
مباشر

حادث سير مروع يودي بحياة رجل أعمال لبناني ونجله في شرم الشيخ بمصر

أخبار العالم العربي

حادث سير مروع يودي بحياة رجل أعمال لبناني ونجله في شرم الشيخ بمصر
Globallookpress
طريق شرم الشيخ السريع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/te6v

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بوفاة رجل الأعمال عزت الداعوق ونجله إثر حادث سير مروع تعرضا له في شرم الشيخ بمصر.

ونقلت "النهار" عن سفير لبنان في مصر علي الحلبي قوله إن "السفارة تبلغت خبر وفاة الداعوق وولده فور حصول الحادث في شرم الشيخ".

وأضاف: "من المرتقب وصول الجثمانين الأحد إلى لبنان".

وأشار إلى إصابة ابنة الداعوق جراء الحادث، موضحا أن "الأخيرة بحاجة لعملية جراحية والعائلة تفضل إجراءها في لبنان". 

وأكد أن التحقيقات بالحادث مستمرة، لافتا إلى أن "المؤشرات تدل على أن الحادث قضاء وقدر". 

 

المصدر: "النهار" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا