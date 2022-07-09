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مسؤول فلسطيني: لقاء عباس غانتس لم يحرز أي تقدم

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مسؤول فلسطيني: لقاء عباس غانتس لم يحرز أي تقدم
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نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني قوله إن اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله الجمعة لم يحرز أي تقدم.

وقال المسؤول لإذاعة "كان" أن الاجتماع "لم يكن سيئا" لكنه قال" لم يحرز أي تقدم".

وقال المسؤول إن "عباس أشار خلال الاجتماع إلى أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل في المجالين الاقتصادي والمدني لا طائل فيها في ظل غياب مسار سياسي".

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والتقى عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي في مقر الرئاسة برام الله الجمعة لبحث تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيسالأمريكي جو بايدن

وقال غانتس أنه ناقش مع عباس "التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة، وتعقيدات الفترة المقبلة في إسرائيل".

المصدر: الاذاعة الإسرائيلية "كان"

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