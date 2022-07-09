مصر.. عباس شراقي يكشف تفاصيل بشأن التخزين الثالث في سد النهضة

قال الخبير المصري في مجال المياه الدكتور عباس شراقي أن إثيوبيا لم تبدأ بعد بالتخزين الثالث لسد النهضة.

وكتب شراقي على صفحته في "فيسبوك" أن "الصور الفضائية الأخيرة تظهر عدم بدء التخزين الثالث في سد النهضة والذي على وشك أن يبدأ خلال أيام".

وقال إن سبب التأخير "هو استمرار فتح بوابتي التصريف بحوالي 60 مليون م3/يوم هذا الاسبوع، وسوف يستمر لمدة شهر في حالة استمرار فتح بوابتي التصريف".

وتابع "الإيراد اليومي عند سد النهضة حاليا حوالي 225 مليون م3/يوم تزداد تدريجياً الى 350 م3/يوم فى نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتراوح التخزين الثلث بين 3 - 5 مليار م3 عند مستوى 590 - 595 مترا فوق سطح البحر، على الترتيب، حسب حجم الانجاز في تعلية الممر الأوسط الذي يقارب 590 مترا.

المصدر: RT