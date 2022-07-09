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طهران عن طرح واشنطن لدمج الدفاع الجوي الإسرائيلي مع دول عربية: تهديد لأمننا القومي والأمن الإقليمي

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طهران عن طرح واشنطن لدمج الدفاع الجوي الإسرائيلي مع دول عربية: تهديد لأمننا القومي والأمن الإقليمي
Gettyimages.ru
علم إيران
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المقترح الأمريكي لدمج قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية مع عدد من الدول العربية أنه تهديد لأمنها القومي وللأمن الإقليمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية ناصر كناني، ردا على تصريحات منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي حول دمج منظومات الدفاع الجوي في المنطقة إن "هذه المسألة استفزازية وإيران تنظر إليها على أنها تهديد لأمنها القومي وللأمن الإقليمي".

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أضاف أن "الولايات المتحدة تثير وتتابع هذه القضايا دون أن تفهم بشكل صحيح حقائق المنطقة، بل فقط تهدف لإثارة الخوف من إيران والخلاف بين دول المنطقة".

وتابع: "يظهر أن المهم بالنسبة لأمريكا هو المصالح غير المشروعة لهذا البلد وإعطاء التنفس الاصطناعي للنظام الصهيوني في المنطقة".

وأعرب عن استغرابه من تصريحات كيربي، قائلا: "على عكس هذه التصريحات غير المدروسة، ركزت إيران دائما على الحوار الإقليمي والمشاركة والتعاون لضمان الأمن والمصالح المشتركة لدول المنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي".

وأكد أن "إرساء الأمن الإقليمي المشترك يعتمد على التعاون الجماعي لدول المنطقة والحفاظ عليه وعلى استقراره، ويتطلب تعزيز التفاهم، وإيران جادة بالتزامها بسياسة حسن الجوار وأظهرت ذلك مرارا".



المصدر: "وزارة الخارجية الإيرانية" 

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