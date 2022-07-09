"حزب الله": المسيرات أدخلت إسرائيل بمعادلات وحسابات جديدة وليس مسموحا الخضوع لا لسفير ولا لسفيرة

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، نبيل قاووق، أن "لبنان أصبح بمعادلات وتضحيات وإنجازات المقاومة طيلة الأربعين عاما، الأكثر منعة في المنطقة أمام إسرائيل".

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وخلال رعايته حفل في بلدة الخيام الجنوبية، قال نبيل قاووق: "المقاومة اليوم هي كنز استراتيجي ودرع لبنان وعنوان مجده، وهي قامت بواجبها بما يخدم مصلحة اللبنانيين وحفظ كرامتهم وثرواتهم"

وعن المسيرات التي أطلقها "حزب الله" باتجاه حقل كاريش البحري المتنازع عليه مع إسرائيل، أوضح قاووق قائلا: "رسالة المسيرات كانت في المكان المناسب والوقت المناسب، وكانت سريعة المفعول، وهي رسالة وطنية مئة بالمئة، وكانت لبنانية بأهدافها، وليست مرتبطة لا بمفاوضات إيرانية ولا بزيارات أمريكية"، لافتا إلى أن "المسيرات أدخلت العدو الإسرائيلي في معادلات وحسابات جديدة، وما بعد المسيرات ليس كما قبلها، وأن مستوى غيظ العدو وأدواته من مسيرات المقاومة دليل على صحة موقف المقاومة".

وختم عضو المجلس المركزي في "حزب الله" قائلا: "مواقف المسؤولين يجب أن تعزز موقع لبنان التفاوضي وتقطع الطريق على تدخلات وإملاءات السفارات، لأنه عندما تكون ثروات لبنان مهددة من العدو، فليس مسموحا الخضوع لا لسفير ولا لسفيرة، أيا كان هذا السفير، وأيا كانت تلك السفيرة".

المصدر: "الجديد"