عبد الملك الحوثي: النظام السعودي جعل الحج عملية "محاطة بالكثير من العوائق"

قال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن "النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق"، على حد قوله.

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وفي بيان له، هنأ عبد الملك الحوثي، "الأمة الإسلامية وحجاج بيت الله والشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى"، فيما توجه بـ"التهنئة الخاصة" إلى "المرابطين في كل جبهات العزة والكرامة والحرية".

وقال الحوثي في بيانه: "النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق، في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا.. ومن العوائق منع الحج على المسلمين في بعض المواسم كما حصل بذريعة كورونا، بينما استمرت حفلات المجون والخلاعة"، على حد قوله.

ورأى أن "التكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مبرر لها وهي ابتزاز ظالم للحجاج، على عكس السياحة غير الدينية في المملكة"، معتبرا أن "النظام السعودي يمنع بعض المسلمين من الحج على خلفية الموقف السياسي لآل سعود تجاههم أو الموقف الأمريكي والإسرائيلي".

وأردف زعيم حركة "أنصار الله": "النظام السعودي يستقبل وفود اليهود والصهاينة بكل ترحاب وتبجيل وتسهيل، على عكس وفود المسلمين"، مشيرا إلى أن "النظام السعودي يعد العدة لاستقبال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أيام الحج دون احترام لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام".

وأكمل عبد الملك الحوثي: "إضافة لما يعانيه المسلمون تجاه الحج، فالتهديد الإسرائيلي للمسجد الأقصى مستمر مع افتضاح تحالف أنظمة عربية مع العدو"، متابعا: "عيد الأضحى مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية والاستقامة على موقف الحق والاستعداد للتضحية في سبيل الله".

المصدر: "المسيرة"