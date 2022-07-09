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150 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى (صور)

أخبار العالم العربي

150 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى (صور)
150 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى
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أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس.

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وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية اليوم السبت، إن 150 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد.

وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى المسجد، ورددوا تكبيرات العيد، وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة عبر بوابات البلدة القديمة. 

ووزع النشطاء الهدايا على الأطفال الذين قدموا إلى المسجد مع عائلاتهم، في منطقة صحن مصلى قبة الصخرة.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.

150 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى (صور)
150 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى (صور)
150 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى (صور)

المصدر: RT

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