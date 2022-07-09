الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الصحابي بحلب

أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بمدينة حلب.

ويزور الرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء مدينة حلب في أول زيارة معلنة لمحافظة حلب منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من 11 عاما، وشاركا أمس في إطلاق مرحلة جديدة من عمليات إعادة تأهيل مدينة حلب.

واطلع الأسد أمس الجمعة على عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة حلب الحرارية بعد تأهيلها وإطلاق عمليات ضخ المياه من محطة تل حاصل.

المصدر: RT