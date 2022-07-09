ليبيا.. فتحي باشاغا يبحث مع وزراء وقادة أمنيين "خارطة الطريق نحو التعافي"

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أنه بحث مع أعضاء في الحكومة وقادة أمنيين "خارطة طريق نحو التعافي" كان قد كشف عنها في وقت سابق وتركز على تعزيز الأمن.

وقال في تغريدة على تويتر أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على "التنسيق لاجتماع تقابلي بعد عيد الاضحى المبارك للتباحث حول سبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تنفيذ المهام المناطة بها وفقا لاجتماع برلين 1 و 2 ومؤتمر باريس".

وتابع "أكدنا على ضرورة تعزيز التعاون الأمني مع كل من تونس ومصر وتشاد والنيجر، والسودان ووضع خطط مشتركة لحماية وتأمين الحدود".

المصدر: RT