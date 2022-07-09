المغرب والاتحاد الأوروبي يتفقان على الشراكة في مجال الهجرة بعد مأساة مليلية

اتفق الاتحاد الأوروبي والمغرب على "شراكة متجددة" في مجال محاربة الاتجار بالبشر، وذلك بعد مأساة مليلية، لقي فيها 23 مهاجرا مصرعهم أثناء محاولتهم دخول الأراضي الإسبانية.

وتم التوصل إلى الاتفاق خلال لقاء المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت في الرباط، يوم الجمعة.

وجاء في بيان مشترك نشرته "وكالة المغرب العربي للأنباء": "بعد تسليط الضوء على النتائج المثمرة لتعاونهم القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، اتفق المجتمعون على تجديد شراكتهم لمواجهة شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد".

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وتابع البيان أن "المفوضة الأوروبية والوزيرين يعربون عن أسفهم لجميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو".

وستشمل الاتفاقية دعم عمليات إدارة الحدود وتعزيز التعاون بين شرطة إسبانيا والمغرب، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، وتعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن نحو ألفي مهاجر حاولوا في أواخر يونيو اقتحام جيب مليلية الإسباني، مما أدى إلى مناوشات عنيفة مع قوات الأمن المغربية وحرس الحدود الإسباني. ولقي على إثر تلك الأحداث 23 شخصا، حسب المعلومات الرسمية للسلطات المغربية، بينما تقول منظمات حقوق الإنسان إن عدد الضحايا أكبر من ذلك.

المصدر: وكالات