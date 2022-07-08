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تونس.. نشر مشروع الدستور المعدل في الرائد الرسمي

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تونس.. نشر مشروع الدستور المعدل في الرائد الرسمي
Gettyimages.ru
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نشرت الرئاسة التونسية مسودة مشروع الدستور المعدلة والتي طرحه الرئيس قيس سعيد للاستفتاء العام في الرائد الرسمي.

وجاء نشر النص المعدل لمشروع الدستور مساء أمس الجمعة وذلك بعد "إصلاح أخطاء وإدخال تعديلات" أعلن عنها الرئيس التونسي في وقت سابق.

وقال سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى إن "هناك أخطاء بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، ووجب إصلاحها وتصويبها".

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وأضاف في هذا الإطار ''هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة وهو ما سيحصل اليوم..''

المصدر: موزاييك

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