إمارة مكة: نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة "بكل يسر ودون حوادث"
(صفحة: إمارة منطقة مكة المكرمة)
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أعلنت "إمارة منطقة مكة المكرمة"، أن نفرة الحجيج إلى مزدلفة نجحت "بكل يسر وسهولة ودون تسجيل حوادث"، وذلك خلال 4 ساعات.
ونقلت حسابات صفحة الإمارة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمير مكة، خالد الفيصل، في تصريحات من مشعر مزدلفة أنه "تم تصعيد 899 ألف و353 حاجا".
أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 8, 2022
يعلن نجاح نفرة الحجيج إلى #مزدلفة
خلال 4 ساعات بكل يسر وسهولة
ودون تسجيل حوادث.#بسلام_آمنينpic.twitter.com/Fa0cnUZthE
وأوضح أن 205 آلاف حاج تم تصعيدهم بواسطة قطار المشاعر، و699 ألف و348 حاجا عبر 16 ألف حافلة.
المصدر: RT