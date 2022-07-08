إمارة مكة: نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة "بكل يسر ودون حوادث"

أعلنت "إمارة منطقة مكة المكرمة"، أن نفرة الحجيج إلى مزدلفة نجحت "بكل يسر وسهولة ودون تسجيل حوادث"، وذلك خلال 4 ‏ساعات.

ونقلت حسابات صفحة الإمارة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمير مكة، خالد الفيصل، في تصريحات من مشعر مزدلفة أنه "تم تصعيد 899 ألف و353 حاجا".

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

يعلن نجاح نفرة الحجيج إلى #مزدلفة

خلال 4 ساعات بكل يسر وسهولة

ودون تسجيل حوادث.#بسلام_آمنينpic.twitter.com/Fa0cnUZthE — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 8, 2022

وأوضح أن 205 آلاف حاج تم تصعيدهم بواسطة قطار المشاعر، و699 ألف و348 حاجا عبر 16 ألف حافلة.

المصدر: RT