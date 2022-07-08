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إمارة مكة: نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة "بكل يسر ودون حوادث"

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إمارة مكة: نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة
(صفحة: إمارة منطقة مكة المكرمة)
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أعلنت "إمارة منطقة مكة المكرمة"، أن نفرة الحجيج إلى مزدلفة نجحت "بكل يسر وسهولة ودون تسجيل حوادث"، وذلك خلال 4 ‏ساعات.

ونقلت حسابات صفحة الإمارة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمير مكة، خالد الفيصل، في تصريحات من مشعر مزدلفة أنه "تم تصعيد 899 ألف و353 حاجا".

وأوضح أن 205 آلاف حاج تم تصعيدهم بواسطة قطار المشاعر، و699 ألف و348 حاجا عبر 16 ألف حافلة.

 

المصدر: RT

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