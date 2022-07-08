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العاهل الأردني: بوتين شخص وطني جدا ويؤمن بعظمة روسيا

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني: بوتين شخص وطني جدا ويؤمن بعظمة روسيا
Globallookpress
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قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شخص وطني جدا ويؤمن بعظمة روسيا" وإنه محاط بفريق قوي.

جاء ذلك في حوار مع قناة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية.

ونقل التلفزيون الأردني مقتطفات من الحوار، وذكر أن الملك "تحدث عن بوتين، بحكم معرفته به منذ أكثر من عقدين، قائلا "من المؤكد أنه شخص وطني جدا ويؤمن بعظمة روسيا ومحاط بفريق قوي".

وأضاف عن الأزمة الأوكرانية: "وفي نهاية المطاف، كنا جميعا نأمل ألا تحدث هذه الأزمة، لكن هذا واقع الأمر الآن، ونحن نتعامل مع هذه الأزمة، التي قد تطول دون انتصار أي جانب".

وحذر الملك من أن "تداعيات الأزمة الأوكرانية لن تقتصر على أوروبا، بل ستمتد إلى العالم بأسره، مشيرا إلى أن المطلوب هو إيجاد فرصة للمبادرة بالسعي لتحقيق السلام على أساس من الاحترام المتبادل".

 

المصدر: "التلفزيون الأردني"

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