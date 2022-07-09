إرهابيو "النصرة" ينفذون أربع هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

نفذ مسلحون من جماعة جبهة النصرة الإرهابية أربع هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا. وفق ما كشفه المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يفغيني غيراسيموف: "سجلت خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب أربع حوادث إطلاق نار من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية. إطلاق انر واحد في محافظة حلب، وقصفان في محافظة إدلب، وقصف واحد في محافظة حماة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأمن القومي التركية، عن تفاقم الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا.

المصدر: نوفوستي