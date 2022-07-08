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ملك الأردن: تداعيات الأزمة الأوكرانية ستمتد إلى العالم بأسره

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ملك الأردن: تداعيات الأزمة الأوكرانية ستمتد إلى العالم بأسره
(التلفزيون الأردني)
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قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن تداعيات الأزمة الأوكرانية لن تقتصر على أوروبا، بل ستمتد إلى العالم بأسره.

وفي حوار مع قناة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية، وردا على سؤال حول أثر الأزمة في أوكرانيا على المنطقة، أشار الملك الأردني إلى تداعياتها على الأمن الغذائي، وقال إنه "تحد بدأ مع الجائحة ويتفاقم الآن بفعل هذه الأزمة، إضافة إلى أثرها على أسعار السلع الأساسية".

وحول ما سبق أن طرحه من الحاجة إلى حلف مثل "الناتو" للشرق الأوسط، قال الملك إن "الأحلاف مسألة معقدة إذا لم يتم تحديد ماهيتها ومهامها الأساسية، وشدد على ضرورة مراعاة الارتباطات الأخرى مع دول العالم والوصول إلى الصيغة المناسبة لتكون مهمة التحالف واضحة جدا، وإلا ستربك الجميع".

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وتحدث العاهل الأردني عن الحوار الذي تجريه دول المنطقة حول إمكانية بناء رؤية جديدة للإقليم، وكيفية وضع السياسة جانبا والنظر إلى الفرص الاقتصادية كسبيل لكسر الحواجز، قائلا "أعتقد أن المشاريع الإقليمية هي الكلمة المفتاحية للمستقبل" بهدف توفير فرص العمل وحياة أفضل للجميع.

وأشار الملك إلى أن مخزون القمح والشعير في بلاده يكفي 15 شهرا، "الأمر الذي يوفر المنعة والمرونة للمملكة، مؤكدا ضرورة العمل بشكل مشترك بين دول المنطقة لتشكيل مجموعات للمنعة الإقليمية لضمان التصدي على المدى الطويل لمتطلبات الأمن الغذائي".

المصدر: "التلفزيون الأردني"

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