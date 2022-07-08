السعودية تعزي بآبي وتدين اغتياله: "قائد مؤثر وله دور محوري في الصداقة مع المملكة"

أدانت السعودية "العمل الجبان" الذي أودى برئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، وعبرت عن تقديرها "للأدوار المهمة" التي قام بها "كقائد مؤثر على الساحة الدولية".

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الخارجية السعودية قدمت "أحر التعازي وصادق المواساة" لأسرة آبي، ولحكومة اليابان وشعبها، ونوّهت "بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين"، وأعربت عن "تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها دولته كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة".

كما أعربت الخارجية السعودية "عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياة دولة الرئيس السابق"، وأكدت "تضامن المملكة مع اليابان حكومة وشعبا".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية