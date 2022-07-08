أمير قطر يتصل بالسيسي

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

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وأوضحت الرئاسة المصرية أن الاتصال توجه فيه أمير قطر بالتهنئة للرئيس المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأعرب السيسي عن خالص شكره وامتنانه لأمير قطر، متمنيا للشعب القطري وكافة الشعوب العربية كل الخير والتقدم والاستقرار.

وكان أمير قطر قد زار مصر وخاصة القاهرة، لأول مرة منذ 7 سنوات عقب زيارته الأخيرة عام 2015 لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية التي عقدت بمدينة السلام، ويعد هذا هو الاتصال الأول بين الرئيس المصري وأمير قطر للتهنئة بمناسبة العيد.

المصدر: RT