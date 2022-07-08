مستشار الرئاسة الإماراتية يعلق على استقالة جونسون واغتيال آبي

قال المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، إن على من أراد السباحة بأمان (في بحر السياسة) عليه أن يتحلى بالعقل والحكمة، وذلك في تعليقه على التطورات في بريطانيا واليابان.

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وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال قرقاش "بين الاستقالة الدراماتيكية لبوريس جونسون والاغتيال الوضيع لشينزو آبي تزداد القناعة بأن السياسة ليست سوى أمواجاً متلاطمة في بحر لا يعرف الهدوء".

وأضاف أن على "مَن أراد السباحة بأمان أن يتحلى بالعقل والحرص والحكمة".

وختم قرقاش بالدعاء لله "أن يحفظ الإمارات قيادة وشعبا من كل مكروه".

المصدر: RT