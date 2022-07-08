توجيه عاجل في مصر بعد ارتفاع إصابات كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان، إرشادات عاجلة لأصحاب المحلات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر صفحتها الرسمية، بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس في مصر مؤخرا.

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وتضمنت إرشادات وزارة الصحة والسكان لأصحاب المحلات التجارية، وضع علامات أرضية داخل المتاجر تطالب العملاء بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتنظيف الأيدي بالانتظام.

واشتملت الإرشادات على وضع علامات على واجهات المحالات، لمطالبة العملاء بعدم الدخول في حال ظهور أي أعراض للإصابة.

وتضم إرشادات وزارة الصحة والسكان أيضاً على وضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل الأموال، أو أماكن التواصل مع العملاء.

وتشتمل التوصيات أيضاً على تشجيع العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتنظيم أعداد وطوابير العملاء لتجنب الازدحام.

وكان القائم بأعمال وزير الصحة في مصر، خالد عبد الغفار، قد أعلن أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تستمر في الزيادة.

المصدر: الوطن