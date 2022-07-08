خلال زيارته منشأة في حلب.. الأسد يقارن بين "عبيد" خربوا البلد و"سادة" عمروه

قارن الرئيس السوري بشار الأسد بين من وصفهم بالعبيد الذين خربوا في بلاده، وبين "سادة" عمروها، وذلك في حديث لكوادر المحطة الحرارية في ريف حلب الشرقي.

ونشرت حسابات الرئاسة السورية فيديو حديث الأسد لكوادر المحطة، وفيه قال الأسد إنه عندما نرى التخريب الذي سببه الإرهابيون والقوات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يمكن إلا أن نجري مقارنة بين مجموعات من الناس قَبِلوا أن يكونوا مخرّبين للوطن ولمنشآت الوطن ولمنشآت الشعب من أجل أوامر في نهايتها يوجد دولار مدفوع، وبين أشخاص عمَّروها.

وخاطب الأسد عمال المحطة بالقول: إن "ما تقومون به الآن يختلف عن أي شيء قمتم به خلال مسيرتكم في مجال العمل في مؤسسات الكهرباء في سورية.. اليوم نقوم بشيء أكبر بكثير من مجرد خدمة، اليوم نحن نحيي البلد".

المصدر: RT