 
مباشر

كان صديقا مخلصا لمصر.. السيسي يعلق على اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

أخبار العالم العربي

كان صديقا مخلصا لمصر.. السيسي يعلق على اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdxe

أصدرت الرئاسة المصرية تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

إقرأ المزيد
بوتين يعزي أسرة شينزو آبي
بوتين يعزي أسرة شينزو آبي

وقالت الرئاسة المصرية في تعليقها: "يعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب الياباني الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي الذي كان زعيما استثنائيا لليابان وصديقا لمصر، وداعما قويا لمسيرة التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة الذي ساهم الفقيد في ترسيخها، داعيا الله ان يلهم اسرته الصبر والسلوان، وان تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار".

وكان التلفزيون الياباني قد أعلن وفاة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا صباح اليوم الجمعة.

وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية النقل، أصبحت حالته حرجة "مع سكتة قلبية ورئوية".

ويعّد آبي الذي يبلغ 67 عاما. الوزير الأطول خدمة في تاريخ اليابان بعد الحرب  واستقال في سبتمبر 2020.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا