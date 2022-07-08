كان صديقا مخلصا لمصر.. السيسي يعلق على اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

أصدرت الرئاسة المصرية تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

إقرأ المزيد

وقالت الرئاسة المصرية في تعليقها: "يعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب الياباني الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي الذي كان زعيما استثنائيا لليابان وصديقا لمصر، وداعما قويا لمسيرة التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة الذي ساهم الفقيد في ترسيخها، داعيا الله ان يلهم اسرته الصبر والسلوان، وان تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار".

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة.



لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة.

١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) July 8, 2022

وكان التلفزيون الياباني قد أعلن وفاة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا صباح اليوم الجمعة.

وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية النقل، أصبحت حالته حرجة "مع سكتة قلبية ورئوية".

ويعّد آبي الذي يبلغ 67 عاما. الوزير الأطول خدمة في تاريخ اليابان بعد الحرب واستقال في سبتمبر 2020.

المصدر: RT