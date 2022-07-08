الإمارات تدين مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام في مالي

دانت الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، وأسفر عن مقتل جنديين مصريين، وإصابة عدد من قوات حفظ السلام المصرية.

واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية، بشدة "هذه الأعمال الإجرامية"، وأكدت رفض الإمارات "لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعربت الوزارة، عن تضامنها الكامل مع البعثة المصرية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني في مالي.

كما قدمت الوزارة، تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحيتين في هذه "الجريمة النكراء"، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: "البيان" الإماراتية