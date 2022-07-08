الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم نسجل أي حالات مرضية مؤثرة

قالت وزارة الصحة السعودية، إن الحالة الصحية للحجاج "مطمئنة"، كما أشارت إلى أنها لم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة بين الحجاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة بالمملكة إن أكثر من 25 ألفا من الكوادر الصحية لخدمة الحجاج يخدمون 23 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

نبشركم الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولله الحمد ولم تسجل بينهم أي تفشيات أو حالات مؤثرة على الصحة العامة. pic.twitter.com/lTUKwUnFhv — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) July 7, 2022

وأضاف أن "الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة".

وتابع أن "أكثر من 53 ألف حاج مستفيد من الخدمات الطبية المقدمة وأكثر من 1700 مستفيد من الخدمة الافتراضية.

كم أوصى متحدث الصحة، الحجاج بارتداء الكمامة واستخدام المظلات لتفادي ضربات الشمس.

المصدر: وزارة الصحة السعودية