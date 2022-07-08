 
مباشر

الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم نسجل أي حالات مرضية مؤثرة

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم نسجل أي حالات مرضية مؤثرة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdtj

قالت وزارة الصحة السعودية، إن الحالة الصحية للحجاج "مطمئنة"، كما أشارت إلى أنها لم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة بين الحجاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة بالمملكة إن أكثر من 25 ألفا من الكوادر الصحية لخدمة الحجاج يخدمون 23 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن "الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة".

وتابع أن "أكثر من 53 ألف حاج مستفيد من الخدمات الطبية المقدمة وأكثر من 1700 مستفيد من الخدمة الافتراضية.

كم أوصى متحدث الصحة، الحجاج بارتداء الكمامة واستخدام المظلات لتفادي ضربات الشمس.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا