شاهد.. اتهام حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك بالاعتداء على شاب

انتشر في الساعات الماضية فيديو لأحد الأشخاص يدعى"علي أكرم" يتهم فيه عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بالاعتداء عليه بمشاركة 4 من أصدقائه والحارس الشخصي له.

وكتب علي أكرم تفاصيل ما حدث معه باللغة الإنجليزية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "تعرضت للهجوم بالأمس من قبل عمر علاء مبارك وأربعة من أصدقائه وحارسه الشخصي، كما تشاهدون في الصور ومقاطع الفيديو التي صورتها، حيث كانوا يلعبون كرة القدم من الساعة 12:20، وطلبت بأدب إبقاء أصواتهم منخفضة في حدود الساعة 1:20، ليتعهدوا بإيقاف الضوضاء".

وأضاف على أكرم موضحا أنه اتصل بأمن الكمبوند في حدود الساعة 1:37، ثم ذهب إليهم بسيارته في سلام لمخاطبتهم لوقف الضوضاء، ليفاجأ ـ على حد زعمه ـ بحفيد الرئيس الراحل عمر وهو يدفعه قائلا: "بدأ عمر يدفعني أربع مرات على التوالي، ثم هجم علي 5 أشخاص دفعة واحدة ضدي أنا فقط، وضربوني على الأرض، ثم بدأ الحارس بضربي على وجهي.. وضربوني جميعا أكثر من 100 لكمة على ظهري ورأسي في كل مكان لمدة 5 دقائق تقريبًا".

ونشر علي أكرم عددا من الصور التي تظهر فيها قدمه المغطاة بالدماء والجروح، بالإضافة لعدد من مقاطع الفيديو يظهر عمر علاء مبارك في أحدهم وهو يبدو عليه الانفعال ويتحدث بصوت مرتفع قائلا" ما تعصبنيش"، فيما يحاول حارسه الشخصي تهدئة الأحوال، قائلا لـ علي أكرم ردا علي اتهامه بضربه: “أنا كنت بسلك”" كما حاول منع علي أكرم من تصوير ما يحدث.

وتفاعل عدد كبير مع المنشور حيث أوضح أكرم في التعليقات أن العمل جار على إتمام تقرير طبي بإصاباته وتحرير محضر رسمي لاسترداد حقه ـ على حد وصفه.

المصدر: فيتو