مصر.. رسالة عاجلة من الحكومة قبيل عيد الأضحى

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رسالة عاجلة إلى المواطنين المصريين قبيل الاحتفال بعيد الأضحى.

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ودعا رئيس الوزراء المصري المواطنين إلى ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وخاصة الالتزام بارتداء الكمامة، في ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما خلال فترة إجازات الأعياد مع التزاحم المتوقع.

وكان القائم بأعمال وزير الصحة في مصر، خالد عبد الغفار، قد أعلن أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تستمر في الزيادة.

وأوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم، أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة زيادة فى عدد الإصابات بالفيروس، مستعرضا المنحنى الوبائي للحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا حتى نهاية الاسبوع الوبائي رقم 26 لعام 2022، وكذا الموقف الحالي لحركة الإشغال لمستشفيات الفرز والعزل.

المصدر: المصري اليوم