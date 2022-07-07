الجيش المصري يعلن ضبط 4.5 طن من مادة الحشيش المخدرة

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تمكن قوات حرس الحدود، من التصدي لعدد من المهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض عدد من المخططات.

وقال بيان القوات المسلحة المصرية: "استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري واستهداف الشباب المصري بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".

وتابع البيان: "تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط 36 عربة أنواع وحفار ولودر يستقلها 92 فردا عثر بحوزتهم على 3 بنادق مختلفة الأعيرة، و1400 طلقة أنواع، وطنين من جوهر الحشيش المخدر، وطنين من نبات البانجو ، و305 كيلوغرامات من نبات الهيدرو، و37 كيلو غرام أفيون، وعدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، و3 أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن، و32 مكنة كهرباء، و14 جوال أحجار مخلوطة بخام الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية.

المصدر: اليوم السابع