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سانا: رتل عسكري أمريكي يضم 50 صهريجا محملا بالنفط يتوجه من سوريا إلى العراق

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سانا: رتل عسكري أمريكي يضم 50 صهريجا محملا بالنفط يتوجه من سوريا إلى العراق
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أفادت وكالة سانا السورية بأن رتلا تابعا للجيش الأمريكي يضم أكثر من 50 صهريجا محملا بالنفط السوري خرج من المناطق السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر بريف الحسكة.

وقالت مصادر خاصة لـ "سانا" إن "قافلة مؤلفة من 35 آلية بينها 20 صهريجا محملا بالنفط المسروق من آبار النفط السوري في الجزيرة إضافة إلى عدد من الشاحنات المغطاة والبرادات توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق".

وأضافت المصادر أن رتلا آخر يضم 25 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من حقول النفط في رميلان والشدادي اتجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية وذلك بالتزامن مع تحليق منخفض لثلاث حوامات تابعة للقوات الأمريكية.

ونقلت القوات الأمريكية قبل أيام رتلا مؤلفا من 55 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق على دفعات إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة.

المصدر: سانا 

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