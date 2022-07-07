مصر.. عفو رئاسي عن عدد كبير من المحبوسين في قضايا الرأي العام (بالأسماء)

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا رأي عام من سجون طرة وأبو زعبل والقناطر والمنيا.

وقال محمد عبد العزيز: "عيد سعيد على الجميع ولا يزال عمل لجنة العفو مستمر إن شاء الله وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة الجهات التي تقدم كل أوجه التعاون من أجل نجاح هذا العمل".

من جانبه، قال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولى إنه جاري الإفراج عن 60 من المقبوض عليهم فى قضايا سياسية.

المصدر: RT