"بحوزتهما قطع قيمة".. القوات العراقية تقبض على شبكتين لتهريب الآثار (صور)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، أن مفارزها تمكنت من القبض على شبكتين لتهريب الآثار في محافظة بابل جنوب بغداد.

وذكرت في بيان صحفي: "جاءت عملية القبض بعد قيام مفارز الوكالة بتعقب شبكات التهريب والمتاجرة بالآثار، حيث نصب كمين محكم واستدرجت إحدى الشبكات في محافظة بابل وألقي القبض على جميع أفرادها وهم سبعة أشخاص بحوزتهم 8 قطع أثرية قيمة".

RT

RT

RT

وأضاف: "كما نفذ أبطال الوكالة عملية نوعية أخرى، أسفرت عن القبض على متهمين من أعضاء شبكة ثانية لتهريب الآثار وبحوزتهما 25 قطعة أثرية بعد استخدام الطرق الفنية وتعقبهم لحين القبض عليهما بالجرم المشهود".



المصدر: RT