مصر تعلن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

أعلن القائم بأعمال وزير الصحة في مصر خالد عبد الغفار، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تستمر في الزيادة.

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وأوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم، أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة زيادة فى عدد الإصابات بالفيروس، مستعرضا المنحنى الوبائي للحالات المؤكدة بالإصابة كورونا حتى نهاية الاسبوع الوبائي رقم 26 لعام 2022، وكذا الموقف الحالي لحركة الإشغال لمستشفيات الفرز والعزل.

ونوه إلى التغيير الأسبوعي لحالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا سواء على مستوى العالم، أو على مستوى إقليم شرق المتوسط، لكل مليون نسمة. كما تطرق الوزير خلال العرض إلى الموقف التنفيذي لتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحاً أن إجمالى من هو محصن بالكامل وصل إلى أكثر من 37.6 مليون مواطن، فيما حصل نحو 48.9 مليون مواطن على الجرعة الأولى، وأكثر من 6 ملايين على الجرعة الثالثة "التنشيطية"، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد الجرعات المستهلكة وصل إلى أكثر من 90.3 مليون جرعة، ومتاح نحو 53.8 مليون جرعة تكفي لتطعيم أكثر من 33.5 مليون جرعة.

المصدر: اليوم السابع