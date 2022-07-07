تحرك عاجل في مصر بعد نشر أنباء عن اتهام رئيس الوزراء الأسبق بتحويل مليارات الجنيهات للخارج

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة نشر أخبار "كاذبة" بحق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

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صدر القرار، بعد أن تلقى مكتب النائب العام، عريضة، من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق- يشكو فيها من المدعو حمد النبراوي لنشره أخبارا كاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن قذفا له، حيث قدم صورا من تلك المنشورات التي بمطالعتها؛ تبين تضمنها أخبارا مُفادها: تحويل الشاكي مليارات الجنيهات خارج مصر، وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين بالبنوك لذلك- على خلاف الحقيقة.

وأطلعت النيابة العامة، على حساب المشكوِّ في حقه، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتبينت به منشورًا متعلقا بالواقعة.

كما استمعت النيابة العامة، إلى شهادة الشاكي، والتي أوضح فيها أن المشكو في حقه، بعدما كان يصرح باسمه في الأخبار الكاذبة التي أذاعها؛ صار يشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه، وقدم إلى النيابة العامة، منشورا، مصرح فيه باسمه، أثبتت النيابة العامة الاطلاع عليه إلكترونيا، وأكد الشاكي تداول الخبر المشار إليه بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مُقدّمًا ما يفيد ذلك.

كما أكد الشاكي، أن المشكو في حقه، قصد من ذلك؛ الإساءة إليه، وإثارة حالة من البلبلة، وتكدير السلم الأمن والسلم العامين.

وبعرض الأمر على النائب العام، أصدر قراره المتقدم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

المصدر: القاهرة 24