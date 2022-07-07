مصر.. "مستريحة الهرم" جمعت 120 مليون جنيه خلال أيام

قررت النيابة العامة المصرية حبس "مستريحة الهرم" على ذمة التحقيق بعد اعترافها بجمع نحو 120 مليون جنيه من ضحاياها، لاستثمارها مقابل أرباح مرتفعة.

وقالت مصادر أمنية مصرية إنها تلقت بلاغات في الأيام الأخيرة، من عدد من المواطنين قالوا "إنهم تعرضوا لعملية نصب من سيدة تقيم في منطقة العمرانية بالهرم (مستريحة)، ووصلت قيمة الأموال التي جمعتها (وفق البلاغات) نحو 120 مليون جنيه، ادعت استثمارها ودفع أرباح أعلى من البنوك، ودفعت في البداية، ثم اختفت فجأة".

وأكدت مصادر قريبة من التحقيقات أن "السيدة لم تنكر جمع الأموال، بل قالت إنها جمعتها في أيام قليلة".

المصدر: "الراي"