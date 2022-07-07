النائب العام السعودي: الحج فريضة دينية ويحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبية

أكد النائب العام السعودي، سعود المعجب، حماية المشاعر المقدسة وقاصديها من كل أشكال الجناية أو الاعتداء.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التي يتبعها 20 نيابة عامة متخصصة تباشر مهامها الجزائية، وجه المعجب بزيادتها لتصبح 27 نيابة، لتباشر كافة الاختصاصات القضائية النيابية، كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة، وعملية تقنية متكاملة.

ونوه بما توليه السعودية من اهتمام بالغ وعناية فائقة ورعاية خاصة للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى وقتنا الحاضر، بدعم ومتابعة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما أقرته الدولة في الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتراعي مصالحهم.

وأكد أن الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

وشدد النائب العام على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بكل صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، وأنها من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المدانين فيها.

المصدر: "اليوم"