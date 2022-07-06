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مرصد الأزهر: محمد صلاح ساهم في تغيير نظرة المجتمع البريطاني للإسلام

أخبار العالم العربي

مرصد الأزهر: محمد صلاح ساهم في تغيير نظرة المجتمع البريطاني للإسلام
Gettyimages.ru
لاعب ليفربول محمد صلاح
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أكد محمود نجاح من وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، أن المرصد يسلط الضوء على دراسة إنجليزية حول إسهام الدولي محمد صلاح نجم نادي "ليفربول" بتغيير نظرة المجتمع البريطاني للإسلام.

وقال نجاح: "نحلل كل الأخبار المتعلقة بالجماعات المتطرفة وتوفير الردود المناسبة عليها".

وأضاف أن "اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر ساهم في خفض معدلات الكراهية ضد الدين الإسلامي داخل المجتمع البريطاني بنسبة 19%".

 

المصدر: "صدى البلد" 

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