الأردن.. الأمن يصدر توضيحا لما تم تداوله حول حالات تناول أطفال مخدر "اللاريكا"

أصدرت مديرية الأمن العام في الأردن يوم الأربعاء توضيحيا بشأن ما تم تداوله حول حالات تناول أطفال مخدر "اللاريكا".

وأكد الناطق باسم مديرية الأمن العام أنه ومنذ ما يقارب الشهرين وردت معلومات من عدد من المستشفيات وبأوقات وتواريخ متباعدة لإدارة مكافحة المخدرات حول وجود حالات لأطفال يقطنون في محافظات مختلفة بأعمار تتراوح بين 7 و14 عاما يشتبه بإصابتهم بتسمم دوائي واثنين منهم يشتبه بتناولهم لمادة "اللاريكا" المخدرة، حيث قام المستشفى بمتابعة هذا الاشتباه كإجراء وقائي في مثل هذه الحالات.

ولفت إلى أنه وبحكم الاختصاص الحصري لإدارة مكافحة المخدرات للتحقيق في كافة القضايا والمعلومات حول المواد المخدرة، تم إرسال مندوبين من الإدارة إلى المستشفى في كل بلاغ وجرى استدعاء المختبر الجنائي الذي قام بدوره بأخذ العينات اللازمة من الأطفال وذويهم وأُرسلت إلى مختبرات كشف السموم في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لفحصها بأحدث الأجهزة المخصصة لكشف السموم والمخدرات.

وصرح المتحدث بأن نتائج الفحوصات المخبرية أكدت وبما لا يدع مجالا للشك أن دماء الأطفال وذويهم تخلو من أية سموم أو مواد مخدرة.

وأفاد بأنه تم إغلاق ملف التحقيق لانتفاء وجود المواد المخدرة بشكل قاطع وأكيد وجرى إخطار أهالي الأطفال والمستشفى بذلك في حينه.

المصدر: موقع "عمون" الأردني