مصر.. السيسي يصدر عفوا رئاسيا بمناسبتي عيد الأضحى و23 يوليو

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عن باقي العقوبة لبعض المحكومين، وذلك بمناسبتي عيد الأضحى المبارك، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء، قرار السيسي رقم 297 لسنة 2022، بشأن العفو.

ونصت المادة الأولى من القرار بأن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1443 هجرية بالنسبة للفئات التالية: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1443 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

أما المادة الثانية فقد نصت على أن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1443 هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

نص القرار كاملا:

المصدر: وسائل إعلام مصرية