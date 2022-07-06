إعلام أردني: إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية الأردنية بات وشيكا لوضع حد للنفوذ الإيراني

نقلت وسائل أردنية عن مصادر سورية لم تسمها أن إنشاء منطقة آمنة على امتداد الحدود السورية - الأردنية وبعمق يصل إلى أكثر من 35 كم، مشيرا بات وشيكا.

وقال موقع "خبرني" الأردني نقلا عن المصادر أن اجتماعا جرى في الإمارات قبل أقل من شهر بحضور أطراف سورية معارضة وجرى خلاله مناقشة خطورة التواجد الإيراني على الحدود الأردنية.

وتقرر في الاجتماع إنشاء المنطقة الآمنة بموافقة الإمارات والسعودية والأردن ومصر، وبمباركة أمريكية، لوضع حد للنفوذ الإيراني في الجنوب السوري بحسب ما كشفته المصادر.

وعن تفاصيل إدارة المنطقة سيّما معبر نصيب الحدودي، قالت المصادر إن الحل الذي طرحته روسيا قبل السيطرة على الجنوب السوري سيعود بسيطرة أبناء الجنوب على المنطقة، وإدارة المعبر من قبل القوات النظامية، وهذا ما اقترحه موسكو أواخر العام 2017 ورفضته المعارضة السورية حينها.

ورجّحت مصادر متطابقة أن إنشاء المنطقة الآمنة سيكون قريبا، بموافقة ضمنية من دمشق التي تسعى إلى العودة إلى جامعة الدول العربية وفقا لما ذكره موقع "خبرني".

وأشار الموقع الأردني أن إيران زجت بتعزيزات عسكرية بالقرب من قاعدة التنف وعلى طول الحدود الأردنية السورية خلال الأشهر القليلة الماضية.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني