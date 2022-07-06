المجلس السياسي في صنعاء: عدم التزام التحالف العربي بالهدنة مؤشر سلبي

اعتبر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء خلال اجتماعه الأربعاء، أن عدم التزام التحالف العربي بتنفيذ جميع بنود الهدنة، يعد مؤشرا سلبيا لا يشجع على استمرار النقاش لبحث أي تجديد للهدنة.

وأشار إلى أن الأساس الصحيح لأي عملية سلام مستقبلا هو وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن ابتداء بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، وصرف مرتبات الموظفين، من إيرادات النفط والغاز، مؤكدا أن تنفيذ تلك الخطوات يعتبر من القضايا الرئيسية الهامة والأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار.

ووقف الاجتماع أمام نتائج المحادثات التي تجريها اللجنة العسكرية في العاصمة الأردنية عمان حول فتح الطرقات وفي مقدمتها عدد من الطرق المؤدية الى مدينة تعز.

وجدد المجلس إدانته لتلكؤ التحالف عن فتح الطرقات في تعز وغيرها من المحافظات وطرحه لقضايا لا يمكن الانتقال إليها إلا بعد التدرج في فتح عدد من الطرق وتأمينها، مشيرا إلى أن فتح طريق الحوبان يستوجب إخلاء مدينة تعز من المليشيات المسلحة وهو الأمر الذي يتهرب منه طرف المرتزقة.

كما أكد الاجتماع على أن المجلس السياسي الأعلى يدرس فتح عدد من الطرق في تعز من طرف واحد وأنه لن يقبل أن تمر أيام العيد ولا يزال المواطنون يعانون في حال استمرار تعنت التحالف ورفضه لما قدمته صنعاء.

المصدر: RT