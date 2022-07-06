الرئيس اللبناني: مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل ستنتهي قريبا والحل يرضي الجميع

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل ستنتهي قريبا، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع.

وأكد عون أن "الجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى كل من مصر والعراق، كانت إيجابية في النقاط التي بحثها حول استجرار الغاز والنفط لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية".

وقال: "إننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الأمر، يجب على الطرفين أن يكونا راضيين على الحل، وإلا تتحول المسألة إلى وضع يد لطرف على الآخر"، مشيرا إلى أنه "يمكنني القول أن المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، وأعتقد أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأمريكيين الذي يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل، ولكن لا اعلم الوقت المحدد لهذا الحل. إنما أعتقد أننا سنصل إلى حل يرضي الجميع".

المصدر: "ليبانون 24"