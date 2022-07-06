إعلام سوري: مقتل شخص بعدوان إسرائيلي على بلدة حضر بريف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء يوم الأربعاء، بأن شخصا من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة جنوبي سوريا قتل، إثر عدوان إسرائيلي بصاروخ على منطقة المرج غرب البلدة.

وذكرت وكالة "سانا" أن الشاب استشهد أثناء وجوده قرب منزله في موقع المرج غرب بلدة حضر حيث استهدفه العدو الإسرائيلي بصاروخ موجه أطلق من أحد مواقع الاحتلال في الجولان المحتل.

وصرح الدكتور بشار حلاوة مدير مشفى الشهيد ممدوح أباظة بأن شابا في العقد الخامس من عمره وصل إلى قسم الإسعاف في المشفى وقد فارق الحياة.

وأضاف أن مصاب بالعديد من الجروح جراء إصابته بشظايا في مختلف أنحاء الجسم أدت إلى وفاته.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن المواطن يدعى فريد فؤاد مصطفى (46 عام) من أبناء بلدة حضر بريف المحافظة الشمالي.

وأكدت أنه توفي بعد استهدافه بصاروخ من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع عمله.

المصدر: سانا + صحيفة "الوطن"