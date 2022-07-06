مصر.. توقيف طبيب شرعي زعم التحدث مع الجثث

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على طبيب شرعي لادعائه القدرة على الحديث مع الجثث ومعرفة أسباب وفاتها، واستغلال ذلك في النصب على المواطنين.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تداول ادعاء أحد الأشخاص بقدرته على مخاطبة الموتى، حيث يقوم من خلال ذلك بالنصب والاحتيال على المواطنين، والظهور على إحدى القنوات الفضائية يروي أمورا خارقة للطبيعة تحدث له أثناء تواجده بعمله في المشرحة، وكذلك إصدار مجموعة من المؤلفات والكتب التي تروج لقدرات خارقة.

وبالتحقيق تم التوصل إلى إحدى السيدات من المجني عليهن التي أفادت بقيام المذكور بالنصب والاحتيال عليها والتحصل منها على مبالغ مالية بلغت 92 ألف دولار بزعم قيامه بالتبرع بتلك المبالغ للفقراء والمحتاجين لكنه استولى عليها لنفسه.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على مدار العام الماضي ضربات قوية ونجحت في ضبط عشرات قضايا النصب والاحتيال على المواطنين أبرزها قضايا الرمال البيضاء ومحتالي البنوك وحملة الدجالين والمشعوذين، والاتجار في العملات خارج السوق المصرفية.

المصدر: "القاهرة 24"